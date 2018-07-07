Очередная трагедия, произошедшая при стрельбе из миномета "Молот", вызвала шквал интернет-негодования.

По итогам подсчета лайков назначены виновные.

Осталось привести общественный приговор в исполнение и ждать... следующей трагедии.

До тех пор, пока не будут тщательно расследованы все обстоятельства и не будут сделаны необходимые выводы, такие взрывы будут продолжаться.

Проблема в том, что не все так однозначно. Взрывы 120 мм минометов бывают по трем причинам:

1. Двойное заряжание при специально снятом или неисправном предохранителе, установленном специально для недопущения такого двойного заряжания (чаще встречается в боевых условиях);

2. Заряжание миной со взведенным или неисправным взрывателем;

3. Разрыв некачественного минометного ствола пороховыми газами.

В последнем варианте ствол разрывается характерной "розочкой".

Что касается поломок, не связанных со взрывами, то это проблемы военной приемки, к которой тоже есть немало вопросов.

В одном из обсуждений причин произошедшей трагедии доцент Военного института Национальной гвардии Украины Владимир Плоскин опубликовал важный документ:

ПРИКАЗ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ О ПРИЧИНАХ РАЗРЫВОВ МИНОМЕТОВ

0330 26 сентября 1944 г.

Несмотря на периодические указания и напоминания войскам со стороны Главного артиллерийского управления о надлежащей эксплуатации минометов при стрельбах, за последнее время вновь отмечен ряд случаев грубого нарушения правил эксплуатации минометов в войсках. Вследствие этого в течение 1944 года зарегистрировано только по Ленинградскому фронту 64 случая разрывов 120-мм минометов с человеческими жертвами, в частях 4-го Украинского фронта - 25 случаев, бывш. Отдельной Приморской армии - 17, Карельского фронта - 6, 3-го Белорусского - 5 и т. д. Кроме того, часть разрывов минометов относилась за счет потерь от огня противника и донесений на них, как об аварийных случаях, по команде не представлялось.

Специальными расследованиями причин аварий установлено, что в основной массе (85%) аварии со 120-мм минометами происходят вследствие заряжания минометов двумя минами (при установке стреляющего механизма на 'спуск') или попыток вложить в миномет вторую мину до вылета предыдущей (при установке на жесткий накол).

Заряжание двумя минами производится исключительно по халатности, недисциплинированности и незнания минометчиками своего оружия, а именно:

а) при перерывах в стрельбе некоторые минометы оставляются заряженными, что после перерыва по команде 'заряжай' влечет к повторному заряжанию;

б) при осечках и застревании мины в канале ствола (недоход до бойка) в результате плохого ухода за минометом;

в) при стремлении показать 'класс' быстрой стрельбы и опускании в ствол второй мины, когда еще первая не покинула его.

При поверках оказалось, что ряд офицеров минометных частей, в том числе и командиры полков, плохо знают свою технику, не стремятся совершенствовать свои знания и изучить находящиеся у них минометы и боеприпасы к ним и в свою очередь не обучают минометные расчеты правильному ведению огня и уходу за материальной частью.

Установлено, что аварии происходят главным образом в тех минометных полках, где не занимаются технической подготовкой личного состава.

Несмотря на значительное число случаев разрывов минометов из-за грубого

* См. док. 243. 316

нарушения правил их эксплуатации (двойное заряжание), как правило, влекущих за собой ненужные, бессмысленные потери в личном составе, никто выяснением истинных причин происшествий не занимается и мер к предотвращению гибели людей и минометов не принимает. Приказываю:

1. Командующим войсками фронтов обратить особое внимание на подготовку минометных частей и подбор командиров этих частей.

Провести поверку служебного соответствия командиров частей и подразделений, у которых были случаи разрывов минометов.

2. Потребовать от командиров минометных частей организации специальных занятий по подготовке минометов к стрельбе, установке минометов, осмотру и подготовке мин и проведения показательных стрельб.

Категорически запретить заряжать миномет до команды. Во время перерывов в стрельбе минометы заряженными не оставлять.

3. Во всех случаях разрывов минометов немедленно (в день происшествия) распоряжением командира части назначать комиссию для расследования, которой составлять на месте подробный акт с перечислением условий стрельбы, указанием производственных данных о матчасти и боеприпасах и причин происшествия.

4. Впредь не оставлять без наказания ни одной аварии, вызванной по причине неправильной эксплуатации.

5. Настоящий приказ объявить всему офицерскому составу минометных частей, школ и училищ.

Первый заместитель Народного комиссара обороны СССР Маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ

Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 287-289. Подлинник.

Справедливо говорят, что Уставы и наставления написаны кровью и потому требуют четкого выполнения.