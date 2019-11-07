Ставки по-крупному: всплыли подробности расстрела айтишника в Черкассах

Знакомые ИТ-специалиста Андрея Заканыча, застреленного в Черкассах в сентябре этого года, подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что незадолго до смерти мужчине угрожали.
Бывший одноклассник погибшего, журналист и поэт Алексей Юрин сообщил OBOZREVATEL, что впервые узнал о проблемах Заканыча от его гражданской жены на похоронах.
"До этого я виделся с Андреем в апреле на встрече выпускников. Ни о каких угрозах в свой адрес он не говорил. Возможно, тогда их еще не было", – рассказал он.
37-летний Андрей Заканыч
Заканыча убили выстрелом в сердце, когда он находился в своем автомобиле Nissan Leaf на ул. Гагарина. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Хотя с момента трагедии прошло более полутора месяцев, подробности расследования не раскрываются. Начальник пресс-службы ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко лишь сообщил OBOZREVATEL, что рассматривается несколько версий преступления.
Андрей Заканыч часто бывал за границей
Мужчину застрелили в его собственном автомобиле Nissan Leaf
ГУНП в Черкасской области
Место происшествия
UA:Черкассы
По данным Реестра судебных решений, айтишнику угрожали его бывшие коллеги, которые требовали от него около $80 тыс.
Заканыч ранее работал в компании "Моребис", у которой были филиалы в Черкассах и Полтаве. Компания предоставляла услуги по аутсорсингу для американской фармацевтической фирмы HealthPrecision. Однако работа, предусмотренная договором, не была выполнена.
Гражданская жена погибшего рассказала полиции, что Андрей уволился из "Моребис" и основал собственную фирму, куда перешла и часть сотрудников. Он получил от HealthPrecision новый контракт и продолжил работу с заказчиком. Однако бывшие коллеги угрожали ему физической расправой.
Данные Реестра судебных решений
Кроме того, в мае этого года ЧП "Моребис LV", зарегистрированное во Львове, судилось с пострадавшим с требованием опровержения недостоверной информации и взыскании морального ущерба в сумме 100 тысяч гривен. Тогда Фемида не приняла к рассмотрению исковое заявление.
OBOZREVATEL позвонил в ЧП "Моребис ЧР" (39202894) в Черкассах, однако там посоветовали связаться с генеральным менеджером. А в "Моребис LV" телефоны не отвечали.
Смерть Андрея Заканыча шокировала его коллег и знакомых. Алексей Юрин отметил, что мужчина был абсолютно спокойным человеком.
"Андрея знаю с детского сада. Для меня он был рациональным, спокойным, неконфликтным", – рассказал он.
Заканыч окончил университет в Черкассах. Работал в ряде ИT-компаний. Создал свою собственную систему ОСМД-онлайн (объединение совладельцев многоквартирных домов), которая, по словам его коллег, была едва ли не первым инструментом баз данных для ОСМД.
У Андрея осталась гражданская жена. Детей у них не было.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области обнаружили тело 14-летней Дарьи Дробот, которая пропала накануне. В ходе расследования полиция задержала подозреваемого в убийстве – 15-летнего знакомого погибшей.
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