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7 ноября • обновлено в 19:58
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Ставки по-крупному: всплыли подробности расстрела айтишника в Черкассах

1.3т Читать материал на украинском

Знакомые ИТ-специалиста Андрея Заканыча, застреленного в Черкассах в сентябре этого года, подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что незадолго до смерти мужчине угрожали.

Бывший одноклассник погибшего, журналист и поэт Алексей Юрин сообщил OBOZREVATEL, что впервые узнал о проблемах Заканыча от его гражданской жены на похоронах.

"До этого я виделся с Андреем в апреле на встрече выпускников. Ни о каких угрозах в свой адрес он не говорил. Возможно, тогда их еще не было", – рассказал он.

37-летний Андрей Заканыч

37-летний Андрей Заканыч

Заканыча убили выстрелом в сердце, когда он находился в своем автомобиле Nissan Leaf на ул. Гагарина. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Хотя с момента трагедии прошло более полутора месяцев, подробности расследования не раскрываются. Начальник пресс-службы ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко лишь сообщил OBOZREVATEL, что рассматривается несколько версий преступления.

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Андрей Заканыч часто бывал за границей

Андрей Заканыч часто бывал за границей

Всплыли подробности громкого убийства айтишника в Черкассах
Мужчину застрелили в его собственном автомобиле Nissan Leaf

Мужчину застрелили в его собственном автомобиле Nissan Leaf

ГУНП в Черкасской области

Место происшествия

Место происшествия

UA:Черкассы

По данным Реестра судебных решений, айтишнику угрожали его бывшие коллеги, которые требовали от него около $80 тыс.

Заканыч ранее работал в компании "Моребис", у которой были филиалы в Черкассах и Полтаве. Компания предоставляла услуги по аутсорсингу для американской фармацевтической фирмы HealthPrecision. Однако работа, предусмотренная договором, не была выполнена.

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Гражданская жена погибшего рассказала полиции, что Андрей уволился из "Моребис" и основал собственную фирму, куда перешла и часть сотрудников. Он получил от HealthPrecision новый контракт и продолжил работу с заказчиком. Однако бывшие коллеги угрожали ему физической расправой.

Данные Реестра судебных решений

Данные Реестра судебных решений

Кроме того, в мае этого года ЧП "Моребис LV", зарегистрированное во Львове, судилось с пострадавшим с требованием опровержения недостоверной информации и взыскании морального ущерба в сумме 100 тысяч гривен. Тогда Фемида не приняла к рассмотрению исковое заявление.

OBOZREVATEL позвонил в ЧП "Моребис ЧР" (39202894) в Черкассах, однако там посоветовали связаться с генеральным менеджером. А в "Моребис LV" телефоны не отвечали.

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Смерть Андрея Заканыча шокировала его коллег и знакомых. Алексей Юрин отметил, что мужчина был абсолютно спокойным человеком.

"Андрея знаю с детского сада. Для меня он был рациональным, спокойным, неконфликтным", – рассказал он.

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Заканыч окончил университет в Черкассах. Работал в ряде ИT-компаний. Создал свою собственную систему ОСМД-онлайн (объединение совладельцев многоквартирных домов), которая, по словам его коллег, была едва ли не первым инструментом баз данных для ОСМД.

У Андрея осталась гражданская жена. Детей у них не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области обнаружили тело 14-летней Дарьи Дробот, которая пропала накануне. В ходе расследования полиция задержала подозреваемого в убийстве – 15-летнего знакомого погибшей.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина Черкассы
Теги
убийство криминал Национальная полиция Украины
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