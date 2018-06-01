Права детей на Донбассе: криминолог указала на тревожную тенденцию

В зоне боевых действий на Донбассе растет количество насильственных преступлений в отношении детей.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявила юрист-криминолог Анна Маляр.

"Есть вещи, которые мы должны принимать как данность. Плохо, что есть сам факт пребывания ребенка в зоне боевых действий. Сам факт этого пребывания говорит о том, что обязательно ребенок будет в стрессовом состоянии, его родители будут в стрессовом состоянии. И я могу сказать относительно уровня насильственной преступности, то на тех территориях, к сожалению, растет насильственная преступность по отношению к детям, в сравнении с территорией, где нет боевых действий", - подчеркнула она.

По словам Маляр, это обстоятельство должно заставить подкорректировать работу специалистов с местным населением.

"Поэтому нужно не просто обеспечивать права детей там, но и учитывать особенность этой ситуации и работать совсем с другими подходами, понимая, что там все люди имеют сложное психологическое состояние, с фактически измененным сознанием", - отметила эксперт.

При этом она считает, что дети вообще не должны находиться в подобных условиях.

"В идеале соблюдения прав ребенка, это вывезти его с тех территорий. Но мы не можем этого сделать, потому что у него есть родители", - констатировала криминолог.

Полный выпуск программы "Кворум" смотрите в субботу 2 июня в 18:10 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе террористы убили 15-летнюю девочку.