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Prada за $700: Саакашвили гулял по Киеву в дорогой обновке

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Третьего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили заметили на новом пешеходно-велосипедному мосту в Киеве в брендовых кроссовках Prada. Их стоимость превышает $700.

Саакашвили пришел на новую локацию после открытия с мэром Киева Виталием Кличко обновленной Аллеи художников, пишут "Буквы".

Примечательно, что фото он сам обнародовал на своей странице в Facebook. А журналисты заметили на нем дорогую обновку скандального политика.

Михеил Сакашвили

Михеил Сакашвили

Facebook Михеила Саакашвили

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Подобные кроссовки на сайте Prada представлены как часть коллекции 2019 года. Стоят они $745. Модель в черном цвете включает контрастные детали салатового оттенка на подошве и застежке. Кроссовки имеют сетчатые вставки, закругленный носок, регулируемую застежку на липучке, стельку с логотипом Prada, а также резиновую подошву с антискользящим покрытием.

Кроссовки Саакашвили от Prada

Кроссовки Саакашвили от Prada

Скриншот страницы

Кроссовки Саакашвили от Prada

Кроссовки Саакашвили от Prada

Скриншот страницы

Кроссовки Саакашвили от Prada

Кроссовки Саакашвили от Prada

Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 сентября 2018 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

  • 22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

  • 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

  • Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

  • 29 мая третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

  • Политик приземлился в аэропорту "Борисполь" в 17:30. Он вылетел рейсом из Варшавы, получив перед отправлением удостоверение личности для возвращения в Украину.

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
УкраинаКиев
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