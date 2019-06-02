Prada за $700: Саакашвили гулял по Киеву в дорогой обновке

Третьего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили заметили на новом пешеходно-велосипедному мосту в Киеве в брендовых кроссовках Prada. Их стоимость превышает $700.

Саакашвили пришел на новую локацию после открытия с мэром Киева Виталием Кличко обновленной Аллеи художников, пишут "Буквы".

Примечательно, что фото он сам обнародовал на своей странице в Facebook. А журналисты заметили на нем дорогую обновку скандального политика.

Михеил Сакашвили Facebook Михеила Саакашвили

Подобные кроссовки на сайте Prada представлены как часть коллекции 2019 года. Стоят они $745. Модель в черном цвете включает контрастные детали салатового оттенка на подошве и застежке. Кроссовки имеют сетчатые вставки, закругленный носок, регулируемую застежку на липучке, стельку с логотипом Prada, а также резиновую подошву с антискользящим покрытием.

Кроссовки Саакашвили от Prada Скриншот страницы

Кроссовки Саакашвили от Prada Скриншот страницы

Кроссовки Саакашвили от Prada Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября 2018 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

29 мая третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Политик приземлился в аэропорту "Борисполь" в 17:30. Он вылетел рейсом из Варшавы, получив перед отправлением удостоверение личности для возвращения в Украину.

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