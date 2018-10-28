"Позвоню Полтораку": Гриценко сказал, как решит ситуацию с жалобой из Ични

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины, экс-министр обороны Украины (2005-2007 гг.) Анатолий Гриценко отреагировал на жалобу солдата из Ични Черниговской области, заявив, что позвонит министру обороны Степану Полтораку.

Ведущий в эфире телеканала NewsOne зачитал просьбу отца солдата, который сейчас находится на разминировании в Ичне:

"Мой сын на разминировании в Ичне. Жалуется, что весь день на холоде ребят кормят чуть ли не ложкой каши. Потому что не финансирует государство".

На это Гриценко сообщил, что позвонит Полтораку и тот исправит ситуацию.

"Я обещаю, что сейчас, как только завершится эфир, я наберу министра обороны Степана Полторака и задам ему этот вопрос. Если это правда, то он исправит ситуацию", - заявил экс-министр.

"Я редко его беспокою, но, отдам должное, когда горячие такие вопросы, которые важны, он реагирует и решает положительно. Я надеюсь, вопрос будет проверен и решен", - добавил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ичне на военном складе в ночь на 9 октября произошли взрывы, начался пожар.

Читайте комментарий по этому поводу главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.