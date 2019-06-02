ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Познер попал в базу сайта "Миротворец": что случилось

1.4тЧитать материал на украинском

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Познер попал в списки "Чистилища" на сайте "Миротворец". Причиной стала поездка в оккупированный Россией Крым.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – говорится в сообщении на сайте.

Новости
Сколько лжи! Познера уличили в новом вранье об Украине

Познер в апреле посещал Ялту. Он принял участие в церемонии вручения российской телепремии "ТЭФИ-Капитал". Вместе с ним в аннексированном Крыму побывала телеведущая Елена Ищеева, которая также попала в базу "Миротворца".

Познер – советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения (1994-2008), писатель. Ведёт авторскую программу "Познер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ФБР считают, что российский журналист Владимир Познер является агентом спецслужб. В расследовании ведомства он фигурирует как сотрудник департамента дезинформации КГБ, а также штатный пропагандист.

В свою очередь, россияне признали Познера одним из трех самых авторитетных журналистов страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Познер
Место
Украина
Тег
сайт Миротворец
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
10
Смешно
4
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения