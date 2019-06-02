Познер попал в базу сайта "Миротворец": что случилось

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Познер попал в списки "Чистилища" на сайте "Миротворец". Причиной стала поездка в оккупированный Россией Крым.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – говорится в сообщении на сайте.

Познер в апреле посещал Ялту. Он принял участие в церемонии вручения российской телепремии "ТЭФИ-Капитал". Вместе с ним в аннексированном Крыму побывала телеведущая Елена Ищеева, которая также попала в базу "Миротворца".

Познер – советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения (1994-2008), писатель. Ведёт авторскую программу "Познер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ФБР считают, что российский журналист Владимир Познер является агентом спецслужб. В расследовании ведомства он фигурирует как сотрудник департамента дезинформации КГБ, а также штатный пропагандист.

В свою очередь, россияне признали Познера одним из трех самых авторитетных журналистов страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!