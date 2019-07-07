Познакомился для интима и убил: в Запорожье нашли расчлененный труп женщины

В Запорожье в одной из квартир по улице Чумаченко обнаружен расчлененный труп неизвестной женщины.

Как информирует пресс-служба областного ГУНП, инцидент произошел 6 июля.

"Около 16:50 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение от пенсионера о том, что он нашел труп", – сказано в сообщении.

Указывается, что на месте происшествия следственно-оперативной группой было обнаружено тело женщины в возрасте около 35-40 лет, полицейскими проведен обзор и собраны вещественные доказательства.

Правоохранители установили личность и местонахождения подозреваемого, гражданина 1977 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Установлено, что 3 июля злоумышленник, по месту своего проживания, во время внезапно возникшего конфликта с малознакомой женщиной ударил ее по голове и лег спать", – сообщили в полиции.

Известно, что от полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. На следующий день мужчина расчленил ее тело, а некоторые его части выбросил.

При этом Actual.Today, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, пишет, что подозреваемый познакомился с погибшей для сексуальных отношений в парке им. Гагарина.

Полицией продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Иллюстрация. Полиция Експрес

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 июля в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары.

Жильцы подъезда сообщили, что ощутили неприятный запах. Позже выяснилось, что трупы пролежали в доме некоторое время и уже начали разлагаться.

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