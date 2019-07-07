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Познакомился для интима и убил: в Запорожье нашли расчлененный труп женщины

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В Запорожье в одной из квартир по улице Чумаченко обнаружен расчлененный труп неизвестной женщины.

Как информирует пресс-служба областного ГУНП, инцидент произошел 6 июля.

"Около 16:50 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение от пенсионера о том, что он нашел труп", – сказано в сообщении.

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Указывается, что на месте происшествия следственно-оперативной группой было обнаружено тело женщины в возрасте около 35-40 лет, полицейскими проведен обзор и собраны вещественные доказательства.

Правоохранители установили личность и местонахождения подозреваемого, гражданина 1977 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Установлено, что 3 июля злоумышленник, по месту своего проживания, во время внезапно возникшего конфликта с малознакомой женщиной ударил ее по голове и лег спать", – сообщили в полиции.

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Известно, что от полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. На следующий день мужчина расчленил ее тело, а некоторые его части выбросил.

При этом Actual.Today, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, пишет, что подозреваемый познакомился с погибшей для сексуальных отношений в парке им. Гагарина.

Полицией продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Иллюстрация. Полиция

Иллюстрация. Полиция

Експрес

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 июля в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары.

Жильцы подъезда сообщили, что ощутили неприятный запах. Позже выяснилось, что трупы пролежали в доме некоторое время и уже начали разлагаться.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаЗапорожье
Теги
Национальная полиция Украиныубийство
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