Позиции ВСУ на Донбассе атаковали снайперы Путина: есть раненые

Вооруженные формирования Российской Федерации 25 января 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получили ранение.

По данным украинских военных, в зоне проведения Операции объединенных сил заметили работу вражеских снайперских пар. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Кроме этого, отмечается, что противник обстрелял позиции наших войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война на Донбассе www.aljazeera.com

В частности, девять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Песками – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Березового – со станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Водяным – с 82-мм миномета 10 мин;

неподалеку Широкиного – из миномета калибра 82 мм – 3 мины, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

Как добавили в штабе ООС, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января на войне за независимость на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий. Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!