Позиции ВСУ на Донбассе атаковали снайперы боевиков: есть раненые

В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в понедельник, 30 декабря, боевики дважды нарушили режим прекращения огня.
В ходе обстрелов один боец Вооруженных сил Украины получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
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"30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений с снайперских винтовок. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении штаба ОС.
Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески. Они находятся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Карта ООС за 30 декабря
mediarnbo.org
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, отмечают в штабе. Также военные сообщили, что в результате затишья обошлось без потерь.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как 29 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
До этого стало известно, что война на Донбассе попала в перечень 10 главных конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году.
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