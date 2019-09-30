"Позируют на фоне Институтской": в Украину явились пропагандисты Кремля. Фото

Российские пропагандисты телеканала НТВ сняли сюжет об Украине, приехав в Одессу и Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, поделившись соответствующими снимками.

"Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню. Снимают пророссийских коллаборационистов у одесского Дома профсоюзов. Льют на нас грязь, врут, врут и еще раз врут", – написал он.

facebook.com/ssternenko

facebook.com/ssternenko

facebook.com/ssternenko

Иллюстрация. Пропаганда Кремля bykvu.com

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне знаменитый рок-исполнитель, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал новую саркастическую песню "Вечерний М" о работе российской пропаганды, чем разозлил ведущего росТВ Владимира Соловьева.

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