"Позируют на фоне Институтской": в Украину явились пропагандисты Кремля. Фото

Российские пропагандисты телеканала НТВ сняли сюжет об Украине, приехав в Одессу и Киев.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, поделившись соответствующими снимками.
"Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню. Снимают пророссийских коллаборационистов у одесского Дома профсоюзов. Льют на нас грязь, врут, врут и еще раз врут", – написал он.
facebook.com/ssternenko
facebook.com/ssternenko
facebook.com/ssternenko
Иллюстрация. Пропаганда Кремля
bykvu.com
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне знаменитый рок-исполнитель, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал новую саркастическую песню "Вечерний М" о работе российской пропаганды, чем разозлил ведущего росТВ Владимира Соловьева.
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