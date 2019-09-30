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1 октября • обновлено в 02:36
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"Позируют на фоне Институтской": в Украину явились пропагандисты Кремля. Фото

1.2т Читать материал на украинском

Российские пропагандисты телеканала НТВ сняли сюжет об Украине, приехав в Одессу и Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, поделившись соответствующими снимками.

"Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню. Снимают пророссийских коллаборационистов у одесского Дома профсоюзов. Льют на нас грязь, врут, врут и еще раз врут", – написал он.

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"Позируют на фоне Институтской": в Украину явились пропагандисты Кремля. Фото

facebook.com/ssternenko

"Позируют на фоне Институтской": в Украину явились пропагандисты Кремля. Фото

facebook.com/ssternenko

"Позируют на фоне Институтской": в Украину явились пропагандисты Кремля. Фото

facebook.com/ssternenko

Иллюстрация. Пропаганда Кремля

Иллюстрация. Пропаганда Кремля

bykvu.com

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне знаменитый рок-исполнитель, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал новую саркастическую песню "Вечерний М" о работе российской пропаганды, чем разозлил ведущего росТВ Владимира Соловьева.

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Темы
Новости Киева и Киевской области российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Стерненко
Место
Украина Киев
Теги
новости Одессы фотографии пропаганда
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