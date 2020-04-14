Пожары в Чернобыле: что происходит сейчас в зоне отчуждения. Фото и видео

Марина Лисничук Расследования 10:38, 14.04.2020 Обновлено: 10:42, 14.04.2020

В Чернобыльской зоне отчуждения и обязательного отселения продолжаются пожары, однако спасателям удается с ними справляться.

По состоянию на 7:00 14 апреля открытого огня там нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки в отдельных ячейках. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Дитяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

Пожары в Чернобыле
dsns.gov.ua

Инженерной техникой спасатели создали примерно около 110 км минерализованных полос. А пожарная авиация – это 3 самолета и 3 вертолета – в течение 13 апреля совершила 227 сбросов – 538 т. воды.

По данным ДСНС, всего на территории Зоны отчуждения привлечено 415 человек и 98 единиц техники.

Пожары в Чернобыле
dsns.gov.ua

"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч)", – говорится в сообщении.

Пожары в Чернобыле
twitter.com/MVS_UA

Советник главы МВД Антон Геращенко тоже подчеркнул, что открытого огня в Чернобыле сейчас нет.

"Большое спасибо сотням наших пожарных, которые каждый день, рискуя жизнью и здоровьем, останавливали огонь. Все будет хорошо!" – написал он на своей странице в Facebook.

Пожары в Чернобыле
dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.

  • Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.

  • Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром перекинуло дальше.

  • 13 апреля член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической.

  • Ведь, по его словам, огонь уже добрался города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

  • А сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала страшные кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту атомной станции и 5 энергоблока.

  • В свою очередь, советник главы МВД Антон Геращенко и ГСЧС заверили, что никакой угрозы для ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов сейчас нет.

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