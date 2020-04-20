В Житомирской области сгорели дома: в ОГА пообещали компенсацию

Пострадавшие в результате масштабных пожаров в Житомирской области получат компенсацию за потерянное жилье из центрального бюджета.

В настоящее время в области оценивают сумму компенсации 48 пострадавшим, решение о выплатах будет принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 22 апреля. Об этом в эфире ObozTV рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Он сообщил о том, что 19 апреля состоялось совещание под руководством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в котором принял участие министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Данилов.

"Там было определено, что компенсация за потерянное жилье людей, которые были отселены, будет из центрального бюджета. Нам будет выделено дополнительное финансирование. Есть поручение восстановить жизнедеятельность этих людей так, как было до пожара, и мы это сделаем", – заверил глава ОГА.

Он добавил, что помочь пострадавшим от пожара вызвались и меценаты.

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Виталий Бунечко сообщил о том, что правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых поджог и несчастный случай. "Люди видели, как буря повредила электросети, электроопора упала на дерево", – рассказал он. В то же время версия диверсии рассматривается как маловероятная.

Как писал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля, уничтожили десятки домов, огромные площади лесов и полей. По состоянию на 20 апреля пожары полностью ликвидированы.

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