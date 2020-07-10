Пожары на Луганщине утихли: спасатели локализовали очаг. Фото

Тимур Григоренко Расследования 09:05, 10.07.2020

Состоянием на утро, 10 июля, спасатели локализовали пожар в Новоайдарском районе Луганской области.

В пресс-службе ГУ ГСЧС региона отметили, что пожар удалось остановить еще вечером 9 июля.

"По состоянию на 7:00 10 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметру трех отдельных ячеек", – говорится в сообщении.

Пожар на Луганщине
ГСЧС

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Всего к ликвидации пожара привлечены 1 169 человек и 228 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П.

Ликвидация огня
ГСЧС
Спасатели
ГСЧС
Оперативный штаб
ГСЧС

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