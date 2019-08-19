Пожар в одесском "Токио Стар": вскрылись новые детали гибели людей

Силовики провели обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному, где погибли девять постояльцев.

Помимо бизнесмена были задержаны еще три человека: управляющая гостиницей и двое техников, передает "Думская".

"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио Стар" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты. В "Зирке" обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая "Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом", – рассказал изданию один из сотрудников отеля.

Известно, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и быстро достиг верхнего этажа.

"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", – поделился сотрудник отеля.

Отель "Токио Стар" ТСН

Как писал OBOZREVATEL:

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий случившегося полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в заведении проводилась проверка в рамках шоу "Ревизор", во время которой в отеле нашли множество нарушений.

Руководство не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.

Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.

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