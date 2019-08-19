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Пожар в одесском "Токио Стар": вскрылись новые детали гибели людей

1.4т Читать материал на украинском

Силовики провели обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному, где погибли девять постояльцев.

Помимо бизнесмена были задержаны еще три человека: управляющая гостиницей и двое техников, передает "Думская".

"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио Стар" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты. В "Зирке" обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая "Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом", – рассказал изданию один из сотрудников отеля.

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Известно, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и быстро достиг верхнего этажа.

"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", – поделился сотрудник отеля.

Отель

Отель "Токио Стар"

ТСН

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
Тег
пожар
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