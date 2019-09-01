Пожар в детском лагере на Прикарпатье: появились подробности и фото

В селе Сокол Ивано-Франковской области 31 августа произошел пожар в детском лагере, погиб один подросток.

Следователи, работающие на месте пожара в лечебно-оздоровительном комплексе, склоняются к версии, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания в электросети. Гибель на пожаре подростка, скорее всего, произошла вследствие поражения электротоком.

facebook.com/frankivsk.police

facebook.com/frankivsk.police

facebook.com/frankivsk.police

Пожар в лагере бушевал около часа. Огнем была уничтожена сцена со зрительскими местами и подсобные помещения.

Как сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области, на территории детского лечебно-оздоровительного комплекса во время тушения пожара обнаружено обгоревшее тело человека.

Лагерь в день ЧП был пустым, дети разъехались, на территории комплекса находился только диджей — 17-летний подросток из города Бурштын. Он и стал жертвой трагедии, пишут "Факты".

В полиции полагают, что в сгоревшем помещении электропроводка прокладывалась с нарушением правил. Короткого замыкания в сети было достаточно, чтобы объект загорелся.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности начато уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 16 сентября 2017 года вспыхнул пожар в детском лагере "Виктория". Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Трое из них погибли.

Причиной пожара стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

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