В момент кульминации пожара в Чернобыльской зоне было зафиксировано превышение контрольных уровней содержания цезия в воздухе более чем в 18 раз.

По состоянию на 12:00 15 апреля обстановка в Чернобыльской зоне остается стабильно напряженная. Об этом в эфире ObozTV рассказал генеральный директор ГСП "Экоцентр" Сергей Киреев.

По его словам, продолжается оперативное дежурство подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, новых очагов возгорания не зафиксировано. В то же время, поскольку дождь, который прошел накануне, не был достаточно сильным, опасность нового возгорания сохраняется, предупредил эколог.

Как рассказал Киреев, радиационный фон в зоне отчуждения автоматически отслеживается в круглосуточном режиме, а в случае пожара на место выезжает мобильная группа, которая уточняет радиационную обстановку.

В Чернобыльской зоне зафиксировано увеличение радиации в 18 раз

По состоянию на 15 апреля уровень радиации в зоне отчуждения и в прилегающих селах в пределах нормы. Но в "Экоцентре" планируют провести дополнительное исследование всей территории.

Вместе с тем эколог сообщил о том, что в момент пожара фиксировалось превышение некоторых показателей. "Были превышены контрольные уровни объемной активности цезия в приземном слое воздуха на линии огня, непосредственно возле пожара. Когда огонь двигался в сторону ЧАЭС, превышение было более чем в 18 раз", – сказал он.

"Сейчас показатели нормальные", – заверил эколог.

Как писал OBOZREVATEL, масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. В тушении пожара значительно помог дождь.

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