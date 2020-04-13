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13 апреля • обновлено в 21:56
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Геращенко опроверг слухи о пожаре под ЧАЭС: там нечему гореть!

2.4т
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Слухи о том, что огонь в Чернобыльской зоне вплотную подошел к ЧАЭС и хранилищам ядерных отходов, не соответствуют действительности.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В подтверждение своих слов он опубликовал спутниковые снимки месторасположения потенциально опасных объектов в зоне отчуждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спокойствие, только спокойствие! Вот так на снимке из космоса выглядит хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Это огромная железобетонная конструкция, обнесенная забором. Внутри емкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут упрятаны радиоактивные отходы. Оно пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС", – заверил Геращенко.

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Facebook Антона Геращенко

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Facebook Антона Геращенко

Что касается ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, то оно, по словам советника главы МВД, находится на территории самой АЭС. Геращенко подчеркнул, что там сейчас полностью безопасно и любые возгорания исключены.

"Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции. Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зеленых насаждений расстояние более 100 метров", –написал Геращенко, уточнив, что пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный", был потушен на дальних подступах еще утром 13 апреля.

Как утверждает он, эту информацию подтвердил и один из экспертов, строивших ХОЯТ-2 и обслуживающих ХОЯТ-1 с "Подлесным".

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Facebook Антона Геращенко

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Facebook Антона Геращенко

"Там нечему было бы гореть, даже если бы там все залить напалмом!" – процитировал слова собеседника Геращенко.

Пытаясь успокоить украинцев, он также отметил, что никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается. Ведь, несмотря на сложнейшие условия, пожарные делают все, чтобы не допустить развития худшего сценария.

"Тушение лесных и болотных пожаров – одна из самых сложных задач, особенно после сухой, бесснежной зимы и целого месяца без осадков. Традиционная технология тушения лесных пожаров не всегда применима в Чернобыльской зоне отчуждения", – объяснил советник главы МВД.

По его словам, обычно лес или горящие луга обкапывают траншеями или вспахивают мощными плугами, оголив влажную почву. Но в случае с зоной отчуждения этого делать как раз не рекомендуется или делается не везде, где это возможно. Ведь радиоактивные частицы могут таким образом быть извлечены из-под земли, где они находятся уже 34 года.

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Facebook Антона Геращенко

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Геращенко опроверг слухи о том, что огонь дошел до ЧАЭС и хранилищ отходов

Facebook Антона Геращенко

"Спасатели тушат пожар с использованием авиации, обрушивая сотни тонн воды с неба. Но этого пока не достаточно, чтобы потушить все очаги возгорания. Задача спасателей –препятствовать распространению пожара на объекты критической инфраструктуры. И они справятся с этой задачей!" – заверил Геращенко.

Обнародованную им информацию подтвердили и в ГСЧС Украины. Там призвали граждан не верить фейковым сообщениям в СМИ и соцсетях и заверили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области не превышает допустимые нормы.

"Сейчас угрозы для ЧАЭС, хранилищ отработанного топлива и другим критическим объектам в зоне отчуждения нет", – сказал директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне критическая.

  • По его словам, огонь уже добрался до Припяти и находится в двух километрах напрямик от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный" и от самой ЧАЭС.

  • Там расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

  • А сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала жуткие кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту.

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Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну, раз так, пусть горит тогда!
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Слава советнику министра внутренних дел Украины Антону Геращенко .За атомную энергетику мы спокойны.Как и за все то , что он возглавлял.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А в качестве доказательств скриншоты с гуглмапс? Он наверно думает что этот сервис в режиме онлайн действует?) https://prnt.sc/rymnv5 https://prnt.sc/rymp6y
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