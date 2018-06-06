УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Пожар в Чернобыле: отпала основная версия следствия

4.8тЧитать новость на украинском

Версия о возгорании сухой травы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской области в результате умышленного поджога не подтвердилась.

"Не подтвердилась. Пока нет", - сказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что расследованием занимаются органы Национальной полиции.

Новости
Чернобыль пылает: есть ли угроза радиации и кто может стоять за пожаром

Как сообщал OBOZREVATEL, на месте сейчас горит около 3 га травы.

Отметим, что ранее на месте пожара были найдены 3 или 4 факела, что могло свидетельствовать о поджоге.

Место
УкраинаЧернобыль
Объект
ГосЧС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги