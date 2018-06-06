Пожар в Чернобыле: отпала основная версия следствия

Версия о возгорании сухой травы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской области в результате умышленного поджога не подтвердилась.

"Не подтвердилась. Пока нет", - сказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что расследованием занимаются органы Национальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на месте сейчас горит около 3 га травы.

Отметим, что ранее на месте пожара были найдены 3 или 4 факела, что могло свидетельствовать о поджоге.