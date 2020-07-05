Был пьяный, курил и уснул: полиция раскрыла детали масштабного пожара в Новой Каховке

К масштабному пожару в жилой пятиэтажке в Новой Каховке причастен 38-летний житель дома.

Это подтвердила пресс-служба полиции Херсонской области. Как сказано на сайте правоохранителей, сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже, а также крыши они получили в 14:45 5 июля.

Предварительно установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покурить на диване и уснул. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Полицейские отметили, что задержанный злоупотребляет спиртными напитками. Соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры, и начали стучать в дверь.

Когда через десять минут никто не открыл, они выбили дверь и увидели пьяного соседа и горящую квартиру.

Последствия пожара. ГосЧС

"Пожар начала усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию", – сказано в сообщении.

По данному факту открытое уголовное производство по ст. 270 УК "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Полицейские добавили, что они обеспечили отвод автотранспорта и помогали осуществить эвакуацию жителей дома.

Последствия пожара. ГосЧС

Последствия пожара. ГосЧС

Как писал OBOZREVATEL, пожар разгорелся в доме по ул. Букина, 20. Очевидцы поделились фото и видео.