Пожар на Житомирщине: волонтер рассказала, как люди оказались в огненной ловушке
Масштабный лесной пожар в Овручском районе Житомирской области уничтожил десятки жилых домов за полтора часа.
Местные жители из общины староверов в поселках Магдин и Личманы помогали тушить пожар соседям, забывая о спасении собственных домов. Об этом в эфире ObozTV рассказала волонтер Лилия Багирова.
"Для них было важно не сохранить свои вещи, а сохранить дом соседа. Они выбегали из своего дома, оставляя там все и бежали к другому дому там тушить. Никто ничего не взял", – сообщила она.
Огонь распространялся очень быстро, добавила волонтер. "Всё снесло за полтора часа. Когда была буря, ветки тащило из леса в села и бросало на эти дома. Пожар был с трех сторон, они были в кольце, они даже не могли выбежать. От домов остались квадратные кучки".
По ее словам, погибло много домашних животных, но некоторых удалось спасти.
Волонтер убеждена, что причина пожара – намеренный поджог. Она заявила о том, что "никто там ничего не тушил". "Пожарные машины были без воды. Сейчас оно не горит, потому что уже все сгорело, нечему гореть".
В настоящее время волонтерами организован сбор одежды, продуктов питания и хозяйственного инвентаря.
Как писал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля, уничтожили десятки домов, огромные площади лесов и полей. По состоянию на 20 апреля пожары полностью ликвидированы. Ранее председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко рассказал, что пострадавшие в результате масштабных пожаров в Житомирской области получат компенсацию за потерянное жилье.