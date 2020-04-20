Масштабный лесной пожар в Овручском районе Житомирской области уничтожил десятки жилых домов за полтора часа.

Местные жители из общины староверов в поселках Магдин и Личманы помогали тушить пожар соседям, забывая о спасении собственных домов. Об этом в эфире ObozTV рассказала волонтер Лилия Багирова.

"Для них было важно не сохранить свои вещи, а сохранить дом соседа. Они выбегали из своего дома, оставляя там все и бежали к другому дому там тушить. Никто ничего не взял", – сообщила она.

Огонь распространялся очень быстро, добавила волонтер. "Всё снесло за полтора часа. Когда была буря, ветки тащило из леса в села и бросало на эти дома. Пожар был с трех сторон, они были в кольце, они даже не могли выбежать. От домов остались квадратные кучки".

От домов остались квадратные кучки Журнал Житомира

По ее словам, погибло много домашних животных, но некоторых удалось спасти.

Волонтер убеждена, что причина пожара – намеренный поджог. Она заявила о том, что "никто там ничего не тушил". "Пожарные машины были без воды. Сейчас оно не горит, потому что уже все сгорело, нечему гореть".

В настоящее время волонтерами организован сбор одежды, продуктов питания и хозяйственного инвентаря.

Дома сгорели за полтора часа Журнал Житомира

Как писал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля, уничтожили десятки домов, огромные площади лесов и полей. По состоянию на 20 апреля пожары полностью ликвидированы. Ранее председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко рассказал, что пострадавшие в результате масштабных пожаров в Житомирской области получат компенсацию за потерянное жилье.