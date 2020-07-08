Пожар на Луганщине уничтожил целые гектары: фоторепортаж с места ЧП
В среду, 8 июля, продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров в Луганской области. Область возгорания заняла 85 гектар.
Как сообщил в Twitter министр внутренниих дел Арсен Аваков, состоянием на 8 июля продолжается ликвидация огня в населенных пунктах: Капитаново, Осколоновка и Смоляниново.
"Привлечены все подразделения МВС. Главное – сохранить жизни людей. Пожарным помогают более 500 полицейских. Их задачи: эвакуация, медицинская помощь, ликвидация последствий пожара", – говорится в сообщении.
Напомним, что на Луганщине в результате пожаров погибли шесть человек, а местонахождение одного – не установлено.
Официальные ведомства и пользователи сети публиковали фото разрушений, причиненных огнем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров.
В Луганской области авиация не может тушить масштабные лесные пожары из-за вероятности обстрелов террористами.
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай предположил, что причиной масштабных лесных пожаров мог стать поджог.
Президент Владимир Зеленский заявил, что жителям Луганской области, пострадавшим от пожаров, выделят по 300 тысяч гривен за каждый уничтоженный дом.