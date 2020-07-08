Пожар на Луганщине уничтожил целые гектары: фоторепортаж с места ЧП

В среду, 8 июля, продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров в Луганской области. Область возгорания заняла 85 гектар.

Как сообщил в Twitter министр внутренниих дел Арсен Аваков, состоянием на 8 июля продолжается ликвидация огня в населенных пунктах: Капитаново, Осколоновка и Смоляниново.

"Привлечены все подразделения МВС. Главное – сохранить жизни людей. Пожарным помогают более 500 полицейских. Их задачи: эвакуация, медицинская помощь, ликвидация последствий пожара", – говорится в сообщении.

Напомним, что на Луганщине в результате пожаров погибли шесть человек, а местонахождение одного – не установлено.

Официальные ведомства и пользователи сети публиковали фото разрушений, причиненных огнем.

Ликвидация пожара на Луганщине, 8 июля ГСЧС

Ликвидация пожара на Луганщине, 8 июля ГСЧС

Ликвидация пожара на Луганщине, 8 июля ГСЧС

Ликвидация пожара на Луганщине, 8 июля Twitter\Арсен Аваков

Ликвидация пожара на Луганщине, 8 июля Twitter\Арсен Аваков

Пожар около Северодонецка, 7 июля Instagram\severodonetsk

Пожар около Северодонецка, 7 июля Instagram\severodonetsk

Пожар около Северодонецка, 7 июля Instagram\severodonetsk

Пожар около Северодонецка, 7 июля Instagram\severodonetsk

Пожар около Северодонецка, 7 июля Instagram\severodonetsk

Пожар на Луганщине, 7 июля Facebook\Ольга Подлесная

Пожар на Луганщине, 7 июля Facebook\Ольга Подлесная

Пожар на Луганщине, 7 июля Facebook\Ольга Подлесная

Пожар на Луганщине, 7 июля Facebook\Ольга Подлесная

Пожар на Луганщине, 7 июля Facebook\Ольга Подлесная

Пожарные в Луганской области, 8 июля ГСЧС

Пожарные в Луганской области, 8 июля ГСЧС

Пожарный в Луганской области, 8 июля ГСЧС

Пожарный в Луганской области, 8 июля ГСЧС

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