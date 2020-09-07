Пожар на Луганщине: спасатели рассказали, что происходит на месте ЧП

На Луганщине, где с начала сентября возникли пожары в экосистемах, до сих пор продолжают тлеть отдельные очаги сухой травы, кустарников и лесной подстилки. При этом открытого огня не наблюдается.

Пожарные совместно с военнослужащими проводят мероприятия по тушению возгораний. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"4 сентября пожары трех ячеек сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября, локализованы. По состоянию на 7:00 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", – информируют в ведомстве.

Кроме того, отмечают пожарные, вечером 6 сентября им удалось локализовать возгорание сухой травы, валежников и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станично-Луганского района, возникшее 4 сентября.

На Луганщине до сих пор есть несколько очагов тления. ГСЧС Украины

В ГСЧС подчеркивают, что угрозы населенным пунктам сейчас нет. Инженерной техникой спасатели создали 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

Координацию работ по тушению пожаров оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области осуществляет во взаимодействии с командованием операции Объединенных сил.

Отметим, что пожар на Харьковщине, который возник 2 сентября вблизи села Воробьевка Двуречанского района, полностью потушили 6 сентября. На дежурстве там остались 143 человека и 21 единица техники.

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