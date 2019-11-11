Главная Новости
11 ноября • обновлено в 21:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Пожаловался маме и уснул: на Сумщине загадочно умер 12-летний ребенок

1.1т
Читать материал на украинском

В городе Шостка Сумской области при загадочных обстоятельствах погиб 12-летний мальчик.

Как сообщила пресс-служба местной полиции, трагедия произошла в ночь на понедельник, 11 ноября.

Вечером ребенок отправился спать, однако через некоторое время мать обнаружила его без признаков жизни.

Новости
Нашли труп в машине: в Днепре при загадочных обстоятельствах умер мужчина

Выяснилось, что накануне он до вечера гулял с друзьями, а когда вернулся, то пожаловался на плохое самочувствие. Мать помогла ему уснуть, но позже обнаружила, что ребенок не дышит.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка). Проводится досудебное расследование, в рамках которого следователи устанавливают поминутно передвижение ребенка по городу, опрашивают всех свидетелей и выясняют все обстоятельства, которые могли бы привести к смерти ребенка. Выясняется причина смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Хмельницкой области 4-летний мальчик внезапно умер после укола. Врачи утверждают, что это была инъекция витаминов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Сумы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения