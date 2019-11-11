Пожаловался маме и уснул: на Сумщине загадочно умер 12-летний ребенок

В городе Шостка Сумской области при загадочных обстоятельствах погиб 12-летний мальчик.

Как сообщила пресс-служба местной полиции, трагедия произошла в ночь на понедельник, 11 ноября.

Вечером ребенок отправился спать, однако через некоторое время мать обнаружила его без признаков жизни.

Выяснилось, что накануне он до вечера гулял с друзьями, а когда вернулся, то пожаловался на плохое самочувствие. Мать помогла ему уснуть, но позже обнаружила, что ребенок не дышит.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка). Проводится досудебное расследование, в рамках которого следователи устанавливают поминутно передвижение ребенка по городу, опрашивают всех свидетелей и выясняют все обстоятельства, которые могли бы привести к смерти ребенка. Выясняется причина смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Хмельницкой области 4-летний мальчик внезапно умер после укола. Врачи утверждают, что это была инъекция витаминов.

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