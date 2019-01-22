Появится в суде: стало известно о сенсации в скандальном деле Зайцевой

Врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила экспертизу по делу Елены Зайцевой, устроившей смертельное ДТП в Харькове, появится в суде.

Судебное заседание назначено на вторник, 22 января, на 14:00, сообщает UA:Харьков на странице в Facebook.

"Правоохранительные органы нашли врача-нарколога Елену Федирко, ожидается, что она будет свидетельствовать в суде, подтвердил по телефону следователь по делу о ДТП на Сумской Игорь Волков", – сказано в сообщении.

Напомним, что врач-нарколог Федирко провела медицинский осмотр и отбор биологического материала у Зайцевой. У нее в результате осмотра были выявлены и внесены в акт признаки наркотического опьянения.

Алена Зайцева

По словам врача, согласно судебно-токсикологической экспертизе, в моче Зайцевой было наркотическое средство — кодеин, а также психотропное вещество — фенобарбитал.

Позже выяснилось, что нарколога Федирко найти никто не может. Также появилась информация, что врач находится на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на ул. Сумской в Харькове авто Зайцевой и Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью свыше 100 км/час.

Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Алены Зайцевой, которые просили не приобщать результаты экспертизы в Днепре к делу.

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