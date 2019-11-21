Главная Новости
21 ноября • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Появился полный список грабежа РФ на украинских кораблях

1.4т
Читать материал на украинском

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал полный перечень повреждений, а также имущества, которое было украдено на возвращенных Россией украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Как сообщил он на своей странице в Facebook, все было зафиксировано сотрудниками военной прокуроры во время проверки суден 20 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"РФ с политическим езуитством, якобы в результате переговоров вернула (а для ее граждан – по своему уголовному делу передала на ответственное хранение Украины) грубо захваченные у нас корабли! Но это не так! РФ была вынуждена – иначе имела бы траблы со своими кораблями в портах всего мира", – отметил он.

Новости
С кораблей украли даже б/у трусы! Всплыли новые доказательства варварства России

Возвращенные украинские корабли

Возвращенные украинские корабли

Facebook/Анатолий Матиос

По его словам, военные прокуроры до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с украинскими кораблям "соседка".

"Это крайне необходима, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа!" – подчеркнул он.

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Facebook/Анатолий Матиос

Матиос опубликовал фото и видео того, как на суднах происходила противоминная проверка. А также предоставил перечень оборудования, которое было уничтожено и похищено россиянами.

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Facebook/Анатолий Матиос

Согласно документу, на каждом из кораблей отсутствуют:

  • оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;

  • оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи;

  • надувная лодка с мотором;

  • блоки аппаратуры распознавания;

  • огнетушители, фонари, аварийный буй;

  • аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.

Помимо этого, на суднах повреждены гидропневмоаккумуляторы стопора валолинии, то есть комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя.

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Facebook/Анатолий Матиос

Отдельно предоставлена информация о повреждениях катера "Бердянск" и буксира "Яны Капу".

"Бердянск"

  • пробита ходовая рубка и гальюн, машинное отделение;

  • поврежден левый двигатель;

  • главный распределительный щит электроэнергии разобран;

  • разбита система распознавания.

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Facebook/Анатолий Матиос

"Яны капу":

  • все приборы в ходовой рубке открыты и разбиты;

  • универсальная система водяной защиты частично разобрана;

  • отсутствуют кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны;

  • топливная арматура ГД №1 – частично отсутствует;

  • разобрана топливная система;

  • в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором;

  • фальшборт частично разрушен;

  • часть мачты – частично отсутствует.

Перечень повреждений и украденного имущества на кораблях

Перечень повреждений и украденного имущества на кораблях

Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами

Facebook/Анатолий Матиос

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что Россия вернула Украине корабли, захваченные в Керченском проливе, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Возвращение украинских кораблей Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
18
27
Смешно
0
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Быдлoта паРРашная.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Станция космической связи вислоухих с марсианами пропала. Вот беда))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Так это же русня, чему удивляетесь ? Я помню видео из Грузии 2008 года, на которых видно, как эти макаки грабили всё подчистую. Мародёры, насильники и убийцы. А вспомните Чонгар... Там русня вынесла ВСЁ ...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги