Появился полный список грабежа РФ на украинских кораблях

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал полный перечень повреждений, а также имущества, которое было украдено на возвращенных Россией украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Как сообщил он на своей странице в Facebook, все было зафиксировано сотрудниками военной прокуроры во время проверки суден 20 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"РФ с политическим езуитством, якобы в результате переговоров вернула (а для ее граждан – по своему уголовному делу передала на ответственное хранение Украины) грубо захваченные у нас корабли! Но это не так! РФ была вынуждена – иначе имела бы траблы со своими кораблями в портах всего мира", – отметил он.

Возвращенные украинские корабли Facebook/Анатолий Матиос

По его словам, военные прокуроры до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с украинскими кораблям "соседка".

"Это крайне необходима, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа!" – подчеркнул он.

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами Facebook/Анатолий Матиос

Матиос опубликовал фото и видео того, как на суднах происходила противоминная проверка. А также предоставил перечень оборудования, которое было уничтожено и похищено россиянами.

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами Facebook/Анатолий Матиос

Согласно документу, на каждом из кораблей отсутствуют:

оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;

оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи;

надувная лодка с мотором;

блоки аппаратуры распознавания;

огнетушители, фонари, аварийный буй;

аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.

Помимо этого, на суднах повреждены гидропневмоаккумуляторы стопора валолинии, то есть комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя.

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами Facebook/Анатолий Матиос

Отдельно предоставлена информация о повреждениях катера "Бердянск" и буксира "Яны Капу".

"Бердянск"

пробита ходовая рубка и гальюн, машинное отделение;

поврежден левый двигатель;

главный распределительный щит электроэнергии разобран;

разбита система распознавания.

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами Facebook/Анатолий Матиос

"Яны капу":

все приборы в ходовой рубке открыты и разбиты;

универсальная система водяной защиты частично разобрана;

отсутствуют кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны;

топливная арматура ГД №1 – частично отсутствует;

разобрана топливная система;

в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором;

фальшборт частично разрушен;

часть мачты – частично отсутствует.

Перечень повреждений и украденного имущества на кораблях Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами Facebook/Анатолий Матиос

Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами Facebook/Анатолий Матиос

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что Россия вернула Украине корабли, захваченные в Керченском проливе, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

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