Появился полный список грабежа РФ на украинских кораблях

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал полный перечень повреждений, а также имущества, которое было украдено на возвращенных Россией украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
Как сообщил он на своей странице в Facebook, все было зафиксировано сотрудниками военной прокуроры во время проверки суден 20 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"РФ с политическим езуитством, якобы в результате переговоров вернула (а для ее граждан – по своему уголовному делу передала на ответственное хранение Украины) грубо захваченные у нас корабли! Но это не так! РФ была вынуждена – иначе имела бы траблы со своими кораблями в портах всего мира", – отметил он.
Возвращенные украинские корабли
Facebook/Анатолий Матиос
По его словам, военные прокуроры до сих пор продолжают фиксировать все, что сделала с украинскими кораблям "соседка".
"Это крайне необходима, мало кому видимая, но для международных судебных учреждений такая важная процессуальная работа!" – подчеркнул он.
Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами
Facebook/Анатолий Матиос
Матиос опубликовал фото и видео того, как на суднах происходила противоминная проверка. А также предоставил перечень оборудования, которое было уничтожено и похищено россиянами.
Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами
Facebook/Анатолий Матиос
Согласно документу, на каждом из кораблей отсутствуют:
оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;
оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи;
надувная лодка с мотором;
блоки аппаратуры распознавания;
огнетушители, фонари, аварийный буй;
аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.
Помимо этого, на суднах повреждены гидропневмоаккумуляторы стопора валолинии, то есть комплекс механизмов, благодаря которым происходит движение двигателя.
Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами
Facebook/Анатолий Матиос
Отдельно предоставлена информация о повреждениях катера "Бердянск" и буксира "Яны Капу".
"Бердянск"
пробита ходовая рубка и гальюн, машинное отделение;
поврежден левый двигатель;
главный распределительный щит электроэнергии разобран;
разбита система распознавания.
Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами
Facebook/Анатолий Матиос
Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами
Facebook/Анатолий Матиос
"Яны капу":
все приборы в ходовой рубке открыты и разбиты;
универсальная система водяной защиты частично разобрана;
отсутствуют кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны;
топливная арматура ГД №1 – частично отсутствует;
разобрана топливная система;
в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором;
фальшборт частично разрушен;
часть мачты – частично отсутствует.
Перечень повреждений и украденного имущества на кораблях
Facebook/Анатолий Матиос
Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами
Facebook/Анатолий Матиос
Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами
Facebook/Анатолий Матиос
Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами
Facebook/Анатолий Матиос
Проверка возвращенных кораблей военными прокурорами
Facebook/Анатолий Матиос
Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что Россия вернула Украине корабли, захваченные в Керченском проливе, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
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