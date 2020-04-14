Появилось видео задержания генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова

Появились кадры задержания генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении терактов в Украине.

Видео обнародовано на странице Службы безопасности Украины в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

СБУ

"Собрали полную информацию о задержании генерал-майора СБУ, который предал присягу и работал на ФСБ РФ", – сказано в сообщении.

СБУ

СБУ

В спецслужбе отметили, что решается вопрос об объявлении задержанному подозрению в совершении преступления по статьям 111 (госизмена) и 258 (террористический акт) УК и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валерия Шайтанова задержали 14 апреля. Его подозревают в планировании подготовки убийства добровольца Адама Осмаева.

Следователи собрали достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют о том, что Шайтанов является агентом российской ФСБ. В частности, это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.