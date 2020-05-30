Появилось видео задержания бандитской группировки после перестрелки в Броварах

Опубликовано видео задержания одной из бандитских группировок, которая принимала участие в перестрелке в Броварах.

Запись в Facebook выложил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Работа спецподразделения полиции КОРД по задержанию броварской группировки, что была вчера одной из сторон криминальных разборок по контролю за маршрутными перевозками", – говорится в сообщении.

Ранее Геращенко сообщил, что 30 мая в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашней перестрелке.

"Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных "титушек" меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца. Полиция на сегодня определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Броварах группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе.

Правоохранители задержали уже 28 участников перестрелки в Броварах, все они находятся в изоляторе.