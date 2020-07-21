Появилось видео с Луцким террористом перед захватом автобуса

В сети опубликовали видео, на котором луцкий террорист Максим Кривош заходит в автобус. На записи видно, что мужчина нес с собой большой рюкзак и сумку.

Напомним, что утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим. Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.

Согласно книге "Философия Злочинця.Апология Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет. Отсидел там шесть лет. А позже также лечился в психиатрической больнице.

Также были опубликованы требования террориста, захватившего автобус в Луцке. В Министерстве внутренних дел уже назвали достаточно сумбурными "философские" требования, которые выдвинул захватчик автобуса Кривош.

Добавим, что президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке.

Ранее OBOZREVATEL узнал подробности из жизни террориста.