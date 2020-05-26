Горел и махал руками: появилось видео с горе-бандитами, расстрелявшими в Киеве иностранца

Неизвестные, которые 26 мая расстреляли в Киеве иностранца, так спешили сжечь свой автомобиль, что один из них поджег сам себя.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как двое людей спешно выходят из автомобиля Smart, поливают его горючим и поджигают. В этот момент они оба находились так близко к машине, что один из злоумышленников загорелся сам, а второй успел отскочить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки" двое мужчин подстрелили гражданина Черногории. После этого они подожгли свой автомобиль и скрылись.

37-летний иностранец госпитализирован. Полиция объявила операцию "Сирена".

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