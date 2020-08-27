Появилось видео расстрела людей Кивы на трассе Киев-Харьков

Обнародована видеозапись, на которой зафиксирован момент нападения на членов организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы.

Запись появилась в Telegram-канале "Харьков 1654". На нем видно, что группа людей бежит к автобусу.

Затем они разбили битами стекла и попытались поджечь транспортное средство. Также біли слышны выстрелы.

Telegram "Харьков 1654"

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. В своем видеообращении нардеп обвинил в нападении членов Нацкорпуса.

По данным полиции, ранения получили два человека, они госпитализированы. Погибших нет.

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Их остановили в Красноградском районе Харьковской области.

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