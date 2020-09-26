Появилось видео последних секунд трагически оборвавшегося полета АН-26

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полета АН -26 Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины!" – сказано в сообщении.

Служба безопасности Украины сделала поминутный разбор крушения Ан-26:

18:50 – старт учебного полета. Окончание планировалось на 22:50.

20:38 – командир доложил об отказе левого двигателя.

20:40 – запрос на посадку.

20:45 – авиакатастрофа.

Там заверили, что все полеты выполнял командир. Курсанты в управлении самолетом не участвовали.

Напомним, что министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26 ВСУ, скорее всего, зацепился крылом за землю. Летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк опроверг одну из версий катастрофы, что якобы у АН-26 отказал один двигатель и он из-за этого упал.

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