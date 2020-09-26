Появилось видео последних секунд трагически оборвавшегося полета АН-26
Антон Геращенко показал видео с камер наблюдений, установленных на одном из высотных зданий в Чугуеве
На видео видно первые секунды после падения военного самолета ВСУ
Эти кадры могут помочь понять, что же произошло после отказа левого двигателя АН-26
Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полета АН -26 Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины!" – сказано в сообщении.
Служба безопасности Украины сделала поминутный разбор крушения Ан-26:
18:50 – старт учебного полета. Окончание планировалось на 22:50.
20:38 – командир доложил об отказе левого двигателя.
20:40 – запрос на посадку.
20:45 – авиакатастрофа.
Там заверили, что все полеты выполнял командир. Курсанты в управлении самолетом не участвовали.
Напомним, что министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26 ВСУ, скорее всего, зацепился крылом за землю. Летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк опроверг одну из версий катастрофы, что якобы у АН-26 отказал один двигатель и он из-за этого упал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ АН-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В сети распространили список с именами экипажа самолета ВСУ АН-26 и курсантов, которые были на борту.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета АН-26.
Всего в катастрофе погибло 26 человек. 25 человек умерли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.