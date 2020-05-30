Появилось видео полицейской разборки со стрельбой на Ривненщине

В городе Вараш Ривненской области экипаж патрульной полиции применил оружие и спецсредства во время спора с местными жителями.

Видео из нагрудной камеры одного из полицейских обнародовало издание Dетектив INFO (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Владелец подстреленной собаки набросился на полицию

Согласно версии полиции, события развивались следующим образом. Около 20:30 в милицию поступило сообщение о подозрительном движении автомобиля марки Mazda. Чтобы убедиться, не находится ли водитель за рулем в состоянии опьянения, полицейский экипаж направился на вызов.

Возле одного из домов транспортное средство удалось найти, впрочем конструктивный разговор с его водителем изначально не сложился. 39-летний местный житель пытался пренебречь требованием предъявить документы. Вместо этого он повернулся в сторону своего 35-летнего знакомого, который находился во дворе дома с собакой породы кане-корсо.

Один из партульних потребовал взять животное на поводок, но этого не произошло. За несколько секунд собака набросилась на 33-летнего сержанта полиции, который выхватил табельное оружие и выстрелил в животное. Пуля попала собаке в лапу, что разозлило мужчин.

35-летний варашовец сорвал номерные знаки со служебной машины копов и начал избивать патрульного по голове поводком. В это время 39-летний мужчина едва не отобрал у другого правоохранителя табельное оружие.

Патрульные, в свою очередь, активно брызгали в сторону оппонентов слезоточивым газом, а также подстрелили в ногу одного из них. Им удалось задержать владельца раненого пса, в то время как водитель Mazda сбежал, но в итоге был отыскан и задержан.

Как писал OBOZREVATEL, задержанным мужчинам сообщили о подозрении в совершении сопротивления работникам правоохранительного органа и нанесении телесных повреждений по ч.2 ст.342 и ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины.