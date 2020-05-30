Появилось видео полицейской разборки со стрельбой на Ривненщине
В городе Вараш Ривненской области экипаж патрульной полиции применил оружие и спецсредства во время спора с местными жителями.
Видео из нагрудной камеры одного из полицейских обнародовало издание Dетектив INFO (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Согласно версии полиции, события развивались следующим образом. Около 20:30 в милицию поступило сообщение о подозрительном движении автомобиля марки Mazda. Чтобы убедиться, не находится ли водитель за рулем в состоянии опьянения, полицейский экипаж направился на вызов.
Возле одного из домов транспортное средство удалось найти, впрочем конструктивный разговор с его водителем изначально не сложился. 39-летний местный житель пытался пренебречь требованием предъявить документы. Вместо этого он повернулся в сторону своего 35-летнего знакомого, который находился во дворе дома с собакой породы кане-корсо.
Один из партульних потребовал взять животное на поводок, но этого не произошло. За несколько секунд собака набросилась на 33-летнего сержанта полиции, который выхватил табельное оружие и выстрелил в животное. Пуля попала собаке в лапу, что разозлило мужчин.
35-летний варашовец сорвал номерные знаки со служебной машины копов и начал избивать патрульного по голове поводком. В это время 39-летний мужчина едва не отобрал у другого правоохранителя табельное оружие.
Патрульные, в свою очередь, активно брызгали в сторону оппонентов слезоточивым газом, а также подстрелили в ногу одного из них. Им удалось задержать владельца раненого пса, в то время как водитель Mazda сбежал, но в итоге был отыскан и задержан.
Как писал OBOZREVATEL, задержанным мужчинам сообщили о подозрении в совершении сопротивления работникам правоохранительного органа и нанесении телесных повреждений по ч.2 ст.342 и ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины.