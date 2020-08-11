Появилось видео поджога Tesla Богдана: машина сгорела дотла

Автомобиль Tesla бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, который подожгли минувшей ночью в Киеве, сгорел дотла и не подлежит восстановлению.

Видео момента поджога машины опубликовало издание "Страна". Судя по записи с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел около 02:40.

Неизвестный мужчина с сумкой подошел на парковку, где стояла Tesla Богдана и присел возле нее. Затем камера зафиксировала, как злоумышленник поджигает ее и убегает с места преступления.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в полиции открыли уголовное производство по факту поджега автомобиля бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.