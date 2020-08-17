Появилось видео поджога авто “Схемы”: Аваков пообещал открытое расследование

Сотрудники правоохранительных органов предпринимают необходимые действия для расследования поджога редакционного автомобиля программы "Схемы".

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом проинформировал глава МВД Украины Арсен Аваков во время совещания с президентом Владимиром Зеленским.

Полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных.

Кроме того, глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Очевидно, что злоумышленники и их "кураторы" имели целью не только уничтожить внедорожник, они хотели большего – вызвать возмущение среди журналистского сообщества и общественности, создать представление незащищенности и вседозволенности", – написал Небытов.

Он также отметил, что с ночи на месте преступления работает усиленная следственно-оперативная группа, для раскрытия поджога привлечены структурные подразделения Главного управления Нацполиции. Также продолжается сбор фактических данных с места происшествия, а также на прилегающей территории.

Редакция "Радио Свобода" опубликовала ролик с моментом поджога автомобиля. В нем использовано видео с камер наблюдения, а также съемки свидетелей инцидента.

Главный редактор "Радио Свобода" Инна Кузнецова сообщила в Facebook, что встретилась с Аваков и руководителями Национальной полиции из-за поджога автомобиля и возможного прослушивания журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача.

"Говорили о том, что любые формы давления на СМИ недопустимы. Министр пообещал, что расследование обоих дел будет максимально объективным и открытым для общества. Исполнители, а главное, заказчики, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Радио Свобода будет тщательно следить за ходом расследования", – написала Кузнецова.

Аваков пообещал журналистам объективное и открытое расследование (Facebook Инны Кузнецовой)

На месте преступления работала усиленная следственно-оперативная группа (Facebook Андрея Небытова)

По факту поджога открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (Facebook Андрея Небытова)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

украинскому журналисту Михаилу Ткачу в ночь на понедельник, 17 августа, сожгли рабочий автомобиль Kia Cerato под Киевом.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля журналиста, отметив, что расследование должно быть максимально быстрым.

Украинский журналист Юрий Бутусов призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить безопасность журналистов программы "Схемы", которые подверглись ряду нападений.

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