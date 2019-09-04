Перемирие? Появилось видео обстрела "ДНР" мирных жителей

В сети появилось видео обстрела жилого района населенного пункта Водяное на Донбассе террористами "ДНР".

Свидетельство их преступлений обнародовали на официальной странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что обстрел был зафиксирован 31 августа. Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники применили запрещенное Минскими соглашениями оружие – артиллерийские систем калибром 122 мм (шесть прилетов из семи). На месте обстрела наблюдательной группой "Мариуполь" украинской стороны СЦКК проведен опрос местных жителей и установлены следующие последствия артобстрела в центре поселка:

воронка, образовавшаяся от попадания снаряда на приусадебном участке жилого дома, а также поражение осколками снаряда северной стены этого же жилого дома (по улице Дачной);

четыре воронки, образованные попаданием снарядов по жилой улице;

выгорание растительности и повреждение огнем зданий из-за пожара, который начался в результате артиллерийского обстрела.

Защитники Украины подчеркнули, что лишь чудом во время этого обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

В штабе ООС напомнили, что это не единственное нарушение "хлебного" перемирия российскими террористами с начала его действия. В целом с 21 июля по 2 сентября противник совершил 32 обстрела позиций подразделений Объединенных сил. Установлено, что во время огня оккупанты выпустили 247 боеприпасов: артиллерийские снаряды калибром 122 мм (девять снарядов), минометы 82-го калибра (112 мин), минометы 120-го калибра (126 мин).

Обстрел Водяного террористами Скриншот видео

Во время одной из провокаций 29 августа под вражеский обстрел попал двор жилого дома в поселке Новолуганское. Пуля калибра 7,62 мм, попав в здание летней кухни, сделала выбоину и, отрикошетив от стены, упала во дворе. Вторая пуля калибра 7,62 мм пробила дверь на расстоянии 40-45 см от нижнего края, срикошетила от пола и стены и упала на землю. Вследствие попадания пули калибра 7,62 мм была ранена 79-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Светлодарскую городскую больницу с диагнозом открытый огнестрельный перелом верхней трети костей левой голени.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября российские оккупанты на Донбассе снова нарушили режим тишины и обстреляли поселок Гранитное под Донецком из запрещенного оружия. Огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Тельманово, применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие, а именно: артиллерию калибра 122 мм (три снаряда) и минометы 120-го калибра (семь мин).

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