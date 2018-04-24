Появилось видео момента жуткой аварии в Кривом Роге

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент смертельной аварии в Кривом Роге при участии маршрутка, легковушка и автобуса.

Как сообщает местное издание "Первый Криворожский" единственная запись трагедии с камеры наблюдения, которой располагают правоохранители, была передана потерпевшей стороной.

Отмечается, что на видео видно, что Mazda двигается без особого превышения скорости движения по городу. Скорость автобуса и маршрутки определить несколько сложнее.

Также виден мигающий светофор. Момент столкновения транспортных средств видно издалека.

Как сообщал "Обозреватель", 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, в результате чего погибли 9 человек.

Позже выяснилось, что водитель легковушки Mazda врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал. 20 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Также стало известно, что в разбившейся маршрутке был найден ряд нарушений.