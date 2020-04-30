Появилось полное видео задержания неадекватной с головой ребенка в руках в Харькове
В сети появилось полное видео погони и задержания неадекватной жительницы Харьковщины, которая отрезала голову собственной 11-летней дочери.
Кадры опубликовал Telegram-канал Kharkiv Journal. На них видно, как женщину преследуют четыре полицейских экипажа с мигалками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
При этом она абсолютно обнаженная бежала по проезжей части. Правоохранители были вынуждены остановиться и продолжили догонять подозреваемую. В итоге ее все же удалось задержать. Женщина вела себя неадекватно и размахивала ножом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Янова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.