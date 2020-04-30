Появилось полное видео задержания неадекватной с головой ребенка в руках в Харькове

В сети появилось полное видео погони и задержания неадекватной жительницы Харьковщины, которая отрезала голову собственной 11-летней дочери.

Кадры опубликовал Telegram-канал Kharkiv Journal. На них видно, как женщину преследуют четыре полицейских экипажа с мигалками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом она абсолютно обнаженная бежала по проезжей части. Правоохранители были вынуждены остановиться и продолжили догонять подозреваемую. В итоге ее все же удалось задержать. Женщина вела себя неадекватно и размахивала ножом.

Погоня в Харькове Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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