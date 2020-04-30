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30 апреля • обновлено в 12:10
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Появилось полное видео задержания неадекватной с головой ребенка в руках в Харькове

6.1т
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В сети появилось полное видео погони и задержания неадекватной жительницы Харьковщины, которая отрезала голову собственной 11-летней дочери.

Кадры опубликовал Telegram-канал Kharkiv Journal. На них видно, как женщину преследуют четыре полицейских экипажа с мигалками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом она абсолютно обнаженная бежала по проезжей части. Правоохранители были вынуждены остановиться и продолжили догонять подозреваемую. В итоге ее все же удалось задержать. Женщина вела себя неадекватно и размахивала ножом.

Погоня в Харькове

Погоня в Харькове

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ОБЪЕКТИВНО: Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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