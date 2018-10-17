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Появилось первое видео с места смертельного взрыва в Керчи

8.4тЧитать материал на украинском

В сети появилось первое видео с места взрыва в колледже Керчи в оккупированном Крыму.

По словам очевидцев, кто-то подкинул бутылку в окно первого этажа техникума, после чего прогремел взрыв, передает канал 360tv в Telegram. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

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Сообщается, что спецслужбы рассматривают версию теракта. При этом стало известно, что колледж не был газифицирован, возможно, внутри были баллоны с газом.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв прогремел в политехническом колледже днем 17 октября. В результате ЧП погибли 10 человек.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
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