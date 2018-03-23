Появилось объяснение неожиданного решения суда по Савченко

Шевченковский районный суд Киева одним постановлением освободил из-под стражи народного депутата Надежду Савченко, и сразу же постановил взять ее под арест в зале судебных заседаний.

"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она была задержана незаконно. Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и взял под стражу. Двумя предложениями", - заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз, пишет "Укринформ".

Суд избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней. Срок содержания под стражей – до 20 мая 2018 года.

Адвокаты Савченко заявили, что в понедельник подадут апелляцию на ее арест, поскольку считают его политически мотивированным.

Савченко вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и огласил подозрение Савченко.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.