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Появилось новое видео с задержанным Украиной российским судном "Норд"

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В сети появилось новое видео с задержанным украинской Госпогранслужбой в водах Азовского моря российским рыболовецким судном "Норд".

Запись опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook. Он напомнил, что до оккупации Крыма Россией "Норд" принадлежал Украине.

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Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.

Как писал "Обозреватель", ранее суд принял новое решение по капитану "Норда".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаХерсон
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