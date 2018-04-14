Появилось новое видео с задержанным Украиной российским судном "Норд"

В сети появилось новое видео с задержанным украинской Госпогранслужбой в водах Азовского моря российским рыболовецким судном "Норд".

Запись опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook. Он напомнил, что до оккупации Крыма Россией "Норд" принадлежал Украине.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.

Как писал "Обозреватель", ранее суд принял новое решение по капитану "Норда".