Появилось новое видео с задержанным Украиной российским судном "Норд"

В сети появилось новое видео с задержанным украинской Госпогранслужбой в водах Азовского моря российским рыболовецким судном "Норд".
Запись опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook. Он напомнил, что до оккупации Крыма Россией "Норд" принадлежал Украине.
Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.
Как писал "Обозреватель", ранее суд принял новое решение по капитану "Норда".
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