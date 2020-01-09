Появилось новое видео момента падения самолета МАУ: кадры с камеры наблюдения

В сети опубликовали видео момента крушения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Запись сделана камерой наблюдения на здании возле которого упал Boeing 737.

На показанных кадрах видно, что произошла яркая вспышка, и горящие обломки самолета рухнули на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета. также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.

Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".

В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.