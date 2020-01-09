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9 января • обновлено в 09:03
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Появилось новое видео момента падения самолета МАУ: кадры с камеры наблюдения

3.3т
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В сети опубликовали видео момента крушения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Запись сделана камерой наблюдения на здании возле которого упал Boeing 737.

На показанных кадрах видно, что произошла яркая вспышка, и горящие обломки самолета рухнули на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Теги
МАУ Авиакатастрофа разбился самолет
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Приходько Егор
Приходько Егор
самолет не могли сбить ракетой, потому что на территории ирака не было ни одного украинского отряда ПВО, которые могли бы сбить самолет.
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