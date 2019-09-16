Появилось новое видео избиения школьника после "Марша равенства" в Харькове

В сети появилось новое видео избиения подростка после "Марша равенства", который прошел в Харькове 15 сентября.

На видео видно, как толпа набрасывается на школьника, который пытается избежать конфликта. Кадры были опубликованы StudMedia. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Подростка пинали ногами, а когда тот споткнулся и упал, толпа стала его добивать. За инцидентом наблюдали множество прохожих, которые не спешили вмешаться в драку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на "Марше равенства" разгорелся скандал из-за участников-военных.

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