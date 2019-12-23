Погиб прямо на позиции: появилось фото убитого на Донбассе воина ВСУ

Во время обстрела российскими террористами 22 декабря в зоне ООС погиб воин ВСУ из 93 бригады Холодного Яра Герман Соловьев.

Об этом сообщили на странице пресс-службы бригады в Facebook. Герою было всего 29 лет, он погиб на боевом посту.

"К сожалению, сообщить о том, что бригада вышла в зону ООС, мы вынуждены вместе с ужасной новостью. Вражеская пуля оборвала жизнь воина 93 бригады Холодный Яр – солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", – рассказали побратимы защитника.

Герман Соловьев Facebook 93 бригады Холодного Яра

Герман Соловьев Facebook 93 бригады Холодного Яра

Соловьев был механиком-водителем, благодаря высокому росту имел позывной "Маяк". Сослуживцы воина отозвались о нем как об очень ответственном и дисциплинированном.

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказал – сделал. Обычно таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", – воспоминают о бойце в бригаде.

Герман Соловьев был родом из Каменского, жил в Днепре. В ВСУ пришел в сентябре 2018 года, а в 93 бригаду попал, когда она вышла в Донецкую область. Парень воевал в Верхнеторецком. У него осталась мама.

Герман Соловьев Facebook 93 бригады Холодного Яра

Герман Соловьев (справа) Facebook 93 бригады Холодного Яра

Герман Соловьев (в центре) Facebook 93 бригады Холодного Яра

Как сообщал OBOZREVATEL:

в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Погибшему был всего 21 год.

А 17 декабря в результате вражеского обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, старший солдат 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Василий Лисицын из Кропивницкого.

Позже стало известно, что снайпер террористов "ДНР", который убил Лисицына, использовал для прикрытия своей позиции маленького ребенка.

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