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23 декабря • обновлено в 13:01
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Погиб прямо на позиции: появилось фото убитого на Донбассе воина ВСУ

1.5т
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Во время обстрела российскими террористами 22 декабря в зоне ООС погиб воин ВСУ из 93 бригады Холодного Яра Герман Соловьев.

Об этом сообщили на странице пресс-службы бригады в Facebook. Герою было всего 29 лет, он погиб на боевом посту.

"К сожалению, сообщить о том, что бригада вышла в зону ООС, мы вынуждены вместе с ужасной новостью. Вражеская пуля оборвала жизнь воина 93 бригады Холодный Яр – солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", – рассказали побратимы защитника.

Герман Соловьев

Герман Соловьев

Facebook 93 бригады Холодного Яра

Герман Соловьев

Герман Соловьев

Facebook 93 бригады Холодного Яра

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Соловьев был механиком-водителем, благодаря высокому росту имел позывной "Маяк". Сослуживцы воина отозвались о нем как об очень ответственном и дисциплинированном.

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказал – сделал. Обычно таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", – воспоминают о бойце в бригаде.

Герман Соловьев был родом из Каменского, жил в Днепре. В ВСУ пришел в сентябре 2018 года, а в 93 бригаду попал, когда она вышла в Донецкую область. Парень воевал в Верхнеторецком. У него осталась мама.

Герман Соловьев

Герман Соловьев

Facebook 93 бригады Холодного Яра

Герман Соловьев (справа)

Герман Соловьев (справа)

Facebook 93 бригады Холодного Яра

Герман Соловьев (в центре)

Герман Соловьев (в центре)

Facebook 93 бригады Холодного Яра

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины

Новости расследований

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