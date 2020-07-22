Появилось фото сообщника Максима Плохого в Харькове

Правоохранители показали фото сообщника луцкого террориста Максима Плохого (Кривоша) в Харькову.

Мужчину задержали по месту жительства и изъяли у него боеприпасы, сообщили на сайте Национальной полиции в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам начальника областного управления полиции Валерия Сокуренко, полицейские установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению.

"В ходе осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему", – сообщили правоохранители.

Сообщник Максима Плохого (hk.npu.gov.ua)

Ранее OBOZREVATEL писал, что террорист Максим Плохой (Кривош), который удерживал людей в центре Луцка в автобусе, имел сообщников в других городах. Их задержали.