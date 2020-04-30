За такое увольняют: появилось фото "гуманитарного груза по доступным ценам" для украинцев от Тимошенко

В сети опубликовали фотографии с ценами на "доступную гуманитарку" от Офиса президента Владимира Зеленского.

Снимки появились в телеграм-канале "Джокер" (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца). Автор отметил, что за публичные скандалы чиновники в цивилизованных странах увольняются сами или их увольняют.

Джокер/Telegram

"На фото гуманитарный груз по доступным ценам от Офиса президента для украинцев. В любой цивилизованной стране, в случае если высокопоставленный чиновник попадает в публичный скандал, он увольняется сам, либо его увольняет его руководитель. Спокойной ночи, (заместитель главы Офиса президента) Кирилл Тимошенко", – сказано в сообщении.

Судя по оформлению, снимки сделаны в "Эпицентре", который ранее подтвердил, что оплатил рейс из Китая в Украину.

Так, пять литров антисептика стоят 837,96 грн, а во флаконе с распылителем (75 мл) – 60 грн. Стоимость 50 защитных масок в упаковке составляет 799,98 грн.

Джокер/Telegram

Джокер/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказались коммерческого назначения. Это является нарушением, поскольку коммерческая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам. При этом за транспортировку своих товаров компании заплатили намного выше рыночной стоимости.

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