Трагичные новости из ООС: от обстрелов террористов погиб еще один защитник Украины

В течение суток, 6 октября, террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате – погиб боец Объединенных сил на Донбассе.

Согласно сообщению штаба ООС на вечернем брифинге, вооруженные формирования РФ использовали минометы калибра 82 мм, а также БМП, гранатометы, снайперское и стрелковое оружие.

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один получил ранения", – уточнили в ведомстве.

Карта ООС 6 октября

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов:

возле Павлополя – из стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска – из автоматического гранатомета;

недалеко от Авдеевки по направлению Спартака – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя по направлению Сосновского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

недалеко от Богдановки и вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем;

недалеко от Красногоровки – из снайперского и стрелкового оружия.

вблизи Авдеевки – с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от Новотроицкого – из вооружения БМП, автоматического гранатомета.

Иллюстрация. Война на Донбассе Replyua.net

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" террористы стреляли 8 раз:

трижды недалеко от Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатомета и стрелкового оружия;

недалеко от Попасной – из стрелкового оружия;

в районе Золотого-4 – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

недалеко от Золотого по направлению Первомайска – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе террористов "ДНР" жестко разнесли из-за отжатого завода. Ранее наемники РФ 24 раза обстреляли позиции наших военных.

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