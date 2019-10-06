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6 октября • обновлено в 21:28
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Трагичные новости из ООС: от обстрелов террористов погиб еще один защитник Украины

1.1т Читать материал на украинском

В течение суток, 6 октября, террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате – погиб боец Объединенных сил на Донбассе.

Согласно сообщению штаба ООС на вечернем брифинге, вооруженные формирования РФ использовали минометы калибра 82 мм, а также БМП, гранатометы, снайперское и стрелковое оружие.

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один получил ранения", – уточнили в ведомстве.

Карта ООС 6 октября

Карта ООС 6 октября

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов:

  • возле Павлополя – из стрелкового оружия;

  • вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска – из автоматического гранатомета;

  • недалеко от Авдеевки по направлению Спартака – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Павлополя по направлению Сосновского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • недалеко от Богдановки и вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем;

  • недалеко от Красногоровки – из снайперского и стрелкового оружия.

  • вблизи Авдеевки – с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • недалеко от Новотроицкого – из вооружения БМП, автоматического гранатомета.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Replyua.net

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" террористы стреляли 8 раз:

  • трижды недалеко от Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатомета и стрелкового оружия;

  • недалеко от Попасной – из стрелкового оружия;

  • в районе Золотого-4 – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • недалеко от Золотого по направлению Первомайска – из станкового противотанкового гранатомета;

  • в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе террористов "ДНР" жестко разнесли из-за отжатого завода. Ранее наемники РФ 24 раза обстреляли позиции наших военных.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Где один там рядом ещё с пяток ВСУшных подранков,каждый день этих калек в госпиталь пачками везут.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
В последнее время чет много х0хляцких свиней мочить стали)) Впрочем, как вариант: их и раньше пачками мочили, но обосс, как чм0шники вылизывающие анус порошенке это не публиковали, чтобы не подставлять хозяина))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня ещё одного АТОшника прирезали в Киеве,хвастался заслугами.
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