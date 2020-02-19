Появились подробности страшного боя ВСУ с войсками России на Донбассе

Вблизи населенного пункта Орехово 18 февраля вооруженные формирования России предпринял попытку штурма наблюдательных постов ВСУ. В результате боя украинские защитники отбросили врага, не потеряв позиции.

Подробности мощных боев рассказали в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ, четыре защитника получили ранения и еще двое – боевое поражение. Противник потерял четверых военных, шестеро были тяжело ранены.

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Всего за минувшие сутки захватчики 22 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям, а именно:

рядом с населенным пунктом Березовое – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Пищевик – с миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Девятнадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

шесть раз вблизи населенного пункта Крымское – с 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще 10 мин с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станковой противотанкового гранатомета;

четыре раза рядом с Новотошковским – из артиллерийских систем калибра 152 мм - 45 снарядов, 122-мм артиллерии - 15 снарядов, минометов калибра 120 мм - 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка;

два раза в районе населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 22 снаряда, 122-мм артиллерии – 28 снарядов, минометов калибра 120 мм – 61 мина, 82-мм минометов – 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем;

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из артиллерийских систем калибра 122 мм - 4 снаряда, 120-мм минометов – 23 мины, 82-мм минометов – 25 мин, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза неподалеку Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Попасной – из ствольной артиллерии калибра 122 мм – 16 снарядов и минометов калибра 82 мм – 18 мин;

в районе Луганского – с 82-мм миномета – 2 мины;

рядом с Новолуганским из миномета калибра 82 мм – 2 мины, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

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